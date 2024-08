Warnstreik beim NDR Einschränkungen im ARD-Nachrichtenprogramm und bei der „Tagesschau“

Und es gibt weitere Auswirkungen im News-Angebot des Senders: „Tagesschau24“ bietet derzeit kaum aktuelle Nachrichten. Nur ein Laufband am unteren Rand gab neueste Nachrichten an die Zuschauerinnen und Zuschauer weiter. Stattdessen lief am Vormittag ein Ersatzprogramm mit Beiträgen über Waldbrände, das Leben mit Künstlicher Intelligenz sowie dem Wirtschaftsmagazin Plusminus. Die „Tagesschau“ und „Tagesschau24“ werden auf dem Hamburger NDR-Gelände in der ARD-Gemeinschaftsorganisation ARD-aktuell produziert. NDR-Mitarbeiter beteiligten sich am Warnstreik.