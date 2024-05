Zukunft steht in den Sternen Aus für AstroTV – Sender kündigt Ende an

AstroTV hat seinen Sitz in Berlin-Charlottenburg und ist seit 2004 auf Sendung. „Wir blicken auf über 20 Jahre erfolgreichen Sendebetrieb in Deutschland und Europa zurück und sind stolz auf das, was AstroTV in dieser Zeit erreicht hat“, sagte der Geschäftsführer der Betreiberfirma adviqo, Tom Tews, laut der Mitteilung vom Mittwoch. In dem Statement ist von einer Entscheidung „im Zuge einer strategischen Neuausrichtung durch die Eigentümerin“ die Rede.