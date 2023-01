Erste Sendung am 21. Januar 1953 Augsburger Puppenkiste wird 70 Jahre alt

Am 21. Januar jährt sich zum 70. Mal der erste Fernsehauftritt des bekannten Puppentheaters. Am 26. Februar steht dann das nächste Puppenkisten-Jubiläum an, wenn die Puppenkiste 75 Jahre alt wird. Hier bereitet der Leiter der Augsburger Puppenkiste, Klaus Marschall, im Puppenmuseum „Die Kiste“ ein mehrköpfiges Marionettenungeheuer vor.