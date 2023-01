Aushängeschild des Marionettentheaters Augsburger Puppenkiste feiert 70. Geburtstag – aber nicht im TV

Die Augsburger seien ein tolles Aushängeschild für die gesamte Branche in Deutschland, sagt Matthias Träger vom Verband Deutscher Puppentheater. „Man kommt an der Puppenkiste nicht vorbei“, meint Träger, der in Klotten an der Mosel ein Figurentheater betreibt. „Jeder von uns, alle kennen das Urmel, Jim Knopf und so weiter.“