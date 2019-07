Live-Sendung lahmgelegt : ARD-„Morgenmagazin“ muss eine Stunde vom Band senden

Köln Wegen eines Streiks beim WDR hat das „Morgenmagazin“ der ARD am Dienstag zeitweise nicht live senden können. Wer ab 7 Uhr das „MoMa“ einschaltete sah eine Aufzeichnung der Sendung.

Eine Stellungnahme des WDR war am Morgen zunächst nicht zu erhalten. Mehrere Gewerkschaften hatten Mitarbeiter des Kölner Senders für Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Verdi und DJV wollen mit einer ganztägigen Aktion den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen vor der dritten Runde am Donnerstag erhöhen.