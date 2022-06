Beliebte Spielshow : TV-Comeback für „Glücksrad“ geplant – mit diesen Moderatoren

Moderatorin Sonya Kraus steht im Juli 2021 bei der Verleihung des «Bunte New Faces Award Style» bei einer Hybrid-Veranstaltung auf der Dachterrasse eines Hotels. (Archivfoto) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Köln Das Comeback beliebter Spielshows im Fernsehen geht weiter: Nach „Geh aufs Ganze!“ und „Der Preis ist heiß“ soll nun auch „Das Glücksrad“ zurückkehren. Bis es so weit ist, kann es aber noch was dauern.

Die Spielshow „Das Glücksrad“ soll zurück ins TV kommen. Man arbeite derzeit an einer Neuauflage, teilte ein RTLzwei-Sprecher am Dienstag mit. Die Moderation der Show übernehmen Sonya Kraus und Thomas Hermanns. „Über die Verpflichtung dieses sympathischen und wortgewandten Moderationsduos freuen wir uns wirklich sehr“, hieß es vom Sender. Derzeit befinde man sich allerdings noch in der Konzeptphase. Wann die Spielshow zu sehen sein wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.