Mini-Serie über Hitler-Tagebücher : So können Sie „Faking Hitler“ im Free-TV sehen

So können Sie „Faking Hitler“ im Free-TV sehen

Schauspieler Lars Eidinger schlüpft in „Faking Hitler“ in die Rolle des Stern-Reporters Gerd Heidemann. Der Hamburger Journalist hatte die angeblichen Hitler-Tagebücher 1983 im Auftrag der Zeitschrift erworben. Foto: RTL / Martin Valentin Menke

Düsseldorf Im November 2021 feierte die Mini-Serie „Faking Hitler“ auf RTL+ ihre Premiere. Nun wird die Geschichte um die gefälschten Hitler-Tagebücher auch im Free-TV ausgestrahlt. Wir verraten, wo Sie die Serie sehen können.

Am 25. April 1983 präsentierte der „Stern“ die angeblichen Tagebücher von Adolf Hitler der Öffentlichkeit. Was als Weltsensation geplant war, wurde schnell zu einem der größten Skandale der deutschen Medienlandschaft. Wenige Tage nach ihrer Veröffentlichung stellten sich die Tagebücher nämlich als Fälschung heraus. Zu diesem Zeitpunkt hatte das renommierte Verlagshaus aber bereits mehrere Millionen D-Mark an den Fälscher „Dr. Konrad Fischer“ gezahlt. Fast 40 Jahre später stehen die Hitler-Tagebücher im Mittelpunkt des Stern-Podcasts „Faking Hitler“. Die gleichnamige Mini-Serie wurde 2021 auf RTL+ veröffentlicht.