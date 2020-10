Armin Laschet bei Anne Will : “Die Botschaft ist doch: bleibt zu Hause!”

Anne Will diskutiert mit ihren Gästen über die Pandemie-Situation. Foto: Screenshot ARD

Düsseldorf Die Corona-Infektionszahlen steigen. In der ARD fragt Anne Will: Haben wir noch die richtige Strategie? Der NRW-Ministerpräsident appelliert an die Einsicht aller und hofft auf eine bessere Nutzung der Warn-App: “Es gibt nicht die eine Maßnahme, die die Zahlen ändert.”

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julica Jungehülsing

Darum ging es

Die Corona-Infektionszahlen steigen “in beängstigendem Tempo” sagt Anne Will und diskutiert mit ihren Gästen, wie es weitergehen soll. Drei Politiker, eine Virologin, eine Ärztin und ein Philosophieprofessor diskutieren über die WarnApp, die Möglichkeit eines weiteren Lockdowns und werfen einen Blick auf die nächsten Monate.

Die Gäste

Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident, CDU

Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin, SPD

Julian Nida-Rümelin, Professor für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Gerhart Baum, früherer Bundesinnenminister, FDP

Kaschlin Butt, Leiterin des Gesundheitsamts Wiesbaden

Helga Rübsamen-Schaeff, Virologin und Gründungsgeschäftsführerin des Wuppertaler Biotechnologie-Unternehmens AiCuris

Der Talkverlauf

Armin Laschet hat es nach einer fünfstündigen Debatte über den CDU-Parteitag noch gerade rechtzeitig ins Studio geschafft. Der Politiker erklärt dann auch als erstes, warum er richtig findet, dass der Parteitag erstmal nicht als Präsenzveranstaltung stattfindet. "Ich glaube, dass man nicht in einer solchen Zeit, wo man den Menschen zumutet, Veranstaltungen nicht mehr zu besuchen, das Haus nicht mehr zu verlassen, wir mit 1000 Menschen einen Parteitag machen können", sagt der NRW-Ministerpräsident. Wenn zu einer Beerdigung gerade nur zehn Leute dürften, sich die CDU aber dann mit Tausend treffen würde, wäre das einfach kein gutes Vorbild. Am Morgen werde Annegret Kramp-Karrenbauer mitteilen, ob der Parteitag, der eigentlich für den 4. Dezember geplant war, verschoben oder anders organisiert werde.

Seit Donnerstag gab es täglich mehr als 10.000 Neuinfektionen, Anne Will möchte daher vor allem wissen, wie ihre Gäste zu einem möglichen Lockdown stehen. Berlins Regierender Bürgermeister will sich nicht festlegen lassen. Er beobachte mit Sorge, was sich im Gesundheitswesen tue, sagt Michael Müller, auch Intensivbetten etwa in der Charité seien wieder stärker ausgelastet. Deutschland habe aber nie einen “echten Lockdown” wie viele andere Länder verordnet, und er hoffe, das könne auch weiter vermieden werden, ebenso wie die Schließung von Kitas und Schulen. Er räumt allerdings ein, dass derzeit wenig gewiss scheint: “Wer von uns kann im Moment irgendetwas ausschließen?”

Ähnlich vorsichtig äußert sich Laschet: Er hoffe, dass strikte Maßnahmen nicht nötig seien. “Aber ich kann nicht garantieren, dass wir nicht wieder in eine ganz ernste Lage kommen und dann reagieren müssen.” Der CDU-Politiker unterstützt die Botschaft der Kanzlerin: Es wäre gut, wenn alle einsichtig wären und mal zwei drei Wochen so wenig Kontakte wie möglich zu anderen hätten. “Die Botschaft ist doch: bleibt zu Hause”, sagt Laschet. “Es gibt nicht die eine Maßnahme, die die Zahlen ändert. Es ist das Verhalten von allen.”

"Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger aufrufen, Maßnahmen einzuhalten, (...) weil sich sonst eine Pandemie ohne die Mitwirkung der vielen, vielen Menschen nicht mehr weiter eindämmen lässt", sagt Gesundheitsamtsleiterin Kaschlin Butt bei #AnneWill. #Coronavirus pic.twitter.com/YKp784nbdR — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) October 25, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

FDP-Urgestein Gerhart Baum hält es für “eine Überreaktion das öffentliche Leben runterzufahren.” Der 87-Jährige mahnt “differenziertes Reagieren” an und kritisiert das Drohen mit der Polizei und die Verhängung von Strafen. Der bessere Weg sei, an die Einsicht zu appellieren: “Wir Müssen die Menschen überzeugen und mitnehmen.” Besonders wichtig sei jetzt, die Parlamente in die Entscheidungen einzubeziehen. “Wenn Sie das nicht machen, ziehen Sie den Vorwurf auf sich, jetzt grundgesetzwidrig zu handeln”, warnt er Laschet und Müller.

Auch Philosophieprofessor Nida-Rümelin hält nichts von einem Lockdown, die harte Maßnahme habe ja offenbar auch Italien nicht vor der jetzigen Situation schützen können. Er setzt wie Laschet auf Einsicht und Maßnahmen, “die kulturverträglich und sozialverträglich sind”. Alle Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen sei die richtige Strategie. Nida-Rümelin plädiert für eine Tracking-App die Kontakte und Bewegungen genauer nachvollzieht. „Wir haben uns zu Beginn der Krise das entscheidende Instrumentarium selbst aus der Hand geschlagen“, kritisiert er den Umgang mit der Corona-App.

Eine bessere Nutzung der App wünscht sich auch Kaschlin Butt vom Gesundheitsamt Wiesbaden. Da die Zahlen so rasant angestiegen seien, sei oft nicht mehr zeitnah möglich Kontakte nachzuverfolgen. Geschwindigkeit sei aber natürlich entscheidend. Die App sei derzeit für die Gesundheitsämter keine besondere Hilfe, weil sie Daten nicht mitteilen dürfe. “Die Technik könnte viel, viel mehr”, sagt Butt, Dass viele Funktionen nicht genutzt werden dürften, “das macht auch schon ärgerlich.”

Laschet wäre ebenfalls lieber, die App dürfe bei der Verfolgung von Kontakten helfen, wenn etwa die “Widerspruchslösung” angewandt würde, mit der die Bürger aktiv widersprechen müssten, wenn das Amt ihre Daten nicht nutzen darf. Prinzipiell seien die Daten dann “für diesen einen Zweck der Kontaktverfolgung” nach positiven Tests verfügbar fürs Gesundheitsamt. “Das könnte schon etwas bringen”, meint Laschet.

Außer der App fallen der Virologin Helga Rübsamen-Schaeff noch andere technische Mittel ein, die besser genutzt werden könnten: Reinhaltung der Luft in geschlossenen Räumen durch Filter. Sie wünscht sich zudem “eine verschärfte Maskenpflicht, die auch ganz streng kontrolliert wird.” Eventuell müsse man auch bessere Masken vorschreiben. “Die technische Möglichkeiten existieren, man muss sie nur einsetzen”, so die Biotechnologie-Unternehmerin. Zudem sollten Schnelltests so weit wie möglich flächendeckend eingesetzt werden, dann würde auch das Verfolgungsproblem kleiner.