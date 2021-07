Armin Laschet bei Maybrit Illner : „Wir brauchen jetzt eine nationale Kraftanstrengung“

Düsseldorf Armin Laschet setzt auf gemeinsames Handeln und lobt die Klimapolitik der Bundesregierung. Zugleich mahnt der NRW-Ministerpräsident, zunächst an die Opfer der Überschwemmungskatastrophe und an ihre Angehörigen zu denken.

“Deutschland hält den Atem an: Tote, Vermisste und eine Spur der Verwüstung” - Maybrit Illner spricht in ihrer Talkrunde am Abend im ZDF über die Überschwemmungskatastrophe. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet ist aus Stolberg bei Aachen zugeschaltet. In Regenjacke berichtet er von Besuchen und Gesprächen in der überfluteten Nachbarschaft. In Stolberg-Ficht hat ihn der Bericht einer Tochter erschüttert, die ihn in die zerstörte Wohnung ihrer Mutter gebeten hat. “Das Denken an die Opfer und Angehörigen ist jetzt genauso wichtig wie die politische Diskussion”, sagt der CDU-Politiker.