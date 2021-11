„Markus, lass es“ : Laschet gibt erstes TV-Interview nach verlorener Wahl – und spricht auch über Söder

Noch-CDU-Parteichef Armin Laschet in der Sendung von Sandra Maischberger. Foto: WDR/Melanie Grande

Düsseldorf Am Mittwochabend hat Armin Laschet in der Talkshow „Maischberger – Die Woche“ sein erstes TV-Interview nach der Bundestagswahl gegeben. Dabei äußerte er sich zu Wahlkampffehlern, über sein Verhältnis zu Markus Söder – und auch über die besondere Art, wie er sein Handy hält.

Am Mittwochabend war die Sendung „ Maischberger – Die Woche “ klar aufgeteilt: Während es im zweiten Teil um den Klimagipfel in Glasgow und um steigende Corona-Zahlen ging, stand im ersten Teil ein Interview mit dem scheidenden CDU-Parteivorsitzenden Armin Laschet auf dem Programm. Dieses Gespräch haben wir beobachtet.

Für seine inzwischen gescheiterte Kanzlerkandidatur hat Armin Laschet seinen Ministerpräsidentenposten in Nordrhein-Westfalen aufgegeben, auch vom CDU-Parteivorsitz zieht sich der Politiker nach dem Wahldebakel für seine Partei zurück. Moderatorin Sandra Maischberger will wissen, welcher Abschied mehr weh getan habe. Sie tippt auf die Landesführung in NRW. Laschet gibt ihr recht: Das sei ein wirklich schönes Amt. „Wenn man das dann abgibt, dann hat man Wehmut.“