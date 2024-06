ARD-Wahlarena zur Europawahl Themenchaos und nervige Fragesteller

Zu Beginn geht es zunächst um das Thema Migration. Ein junger Mann aus Castrop-Rauxel will von Weber wissen, ob Abschiebungen nach der Messerattacke in Mannheim die richtige Lösung für Europa und Deutschland sind, eine Integrationslehrerin aus Langenfeld von Strack-Zimmermann, wie es gelingen kann, die Geflüchteten in Deutschland und Europa schneller in Arbeit zu bringen.