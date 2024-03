Auswertung Diese Berufsgruppen morden im ARD-„Tatort“ am häufigsten

Erst mit deutlichem Abstand folgen auf Platz zwei die Berufskriminellen, die 28-mal als Täter in Erscheinung traten. In 23 Fällen waren hingegen Polizisten die Täter, in 21 Fällen die Ehepartner. Äußerst selten neigten in den „Tatort“-Folgen Pfarrer, Fernsehtalkmaster, Journalisten und Waldarbeiter zu mörderischen Absichten - jeweils nämlich nur einmal.