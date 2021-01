Tatort "Der Tod der Anderen" : Eine spannende Reise in die DDR-Geschichte

Köln Eine ehemalige Stasi-Agentin entführt Freddy Schenk und nimmt ihn mit auf eine Reise in die deutsch-deutsche Geschichte. Es gibt viel Spannung, ein wenig Liebe und reichlich Plaste und Elaste aus Schkopau.

In einem feinen Kölner Hotel wird die Leiche einer Frau gefunden. Auf den ersten Blick deutet vieles auf Selbstmord hin, doch schnell wachsen die Zweifel, ob sich das Opfer tatsächlich selbst erhängt hat. Die Hotelbesitzerin Bettina Mai (Ulrike Krumbiegel) reagiert seltsam kalt auf die Nachricht und scheint wenig Interesse daran zu haben, den Ermittlern zu helfen. Dann geht alles schnell. Als Mais Verhaftung kurz bevorsteht, entführt sie Polizeiassistent Norbert Jüte (Roland Riebeling) und versteckt ihn in einem düsteren Keller. Dann nimmt sie Schenk als Geisel und zwingt ihn, ihr bei der Suche nach dem wahren Mörder zu helfen. Sollte Schenk den Fall nicht lösen, verdurstet Jüte in seinem Verlies, droht die Hotelbesitzerin. Jütes Vorräte reichen nur für fünf Tage. Im Präsidium wundert sich Ballauf indes, wo eigentlich all seine Kollegen abgeblieben sind.

Dem erfahrenen „Tatort“-Regisseur Torsten C. Fischer ist ein spannender, informativer und sehr dichter Krimi mit einem starken Finale gelungen. Der Titel „Der Tod der Anderen“ ist eine bewusste Anspielung auf das oscarprämierte Drama „Das Leben der Anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck. Der Titel ist mutig gewählt, dem Ergebnis aber durchaus angemessen. Die glänzende Ulrike Krumbiegel spielt die ehemalige Stasi-Agentin mal als erschreckend kalte Gangsterin, dann als entschlossene Frau auf der sehr menschlichen Suche nach der Wahrheit. Gegen Ende deutet sich sogar eine sanfte Romanze mit ihrer Geisel Schenk an. Die Freunde Ballauf und Schenk streiten und fluchen („Ich bin beschissen scheiße drauf!“) wie gewohnt, den Umständen geschuldet aber meist am Telefon. Anstrengend und arg unrealistisch sind nur die Szenen mit dem entführten Assistenten Jüte geworden. So viel sei schon mal verraten: Dem Tollpatsch gelingt es innerhalb weniger Minuten, seinen Lebensmittelvorrat zu ruinieren, alle Wasserflaschen zu zerbrechen und sich an den Scherben mehrfach (!) lebensgefährlich zu verletzen. Diese Slapstick-Einlagen passen nicht so recht in den sonst beeindruckenden Fall. Aber wir wollen nicht zu kleinlich sein.