„Hart aber fair“ & Co. : ARD-Talkshows könnten nach dem Sommer wieder vor Publikum stattfinden

„Hart aber fair“ & Co.

München Die großen Polit-Talkshows der ARD sind in der Corona-Pandemie ohne Publikum ausgekommen. Nach der Sommerpause könnte sich das in einigen Studios wieder ändern.

Der Moderator von „Hart aber fair“, Frank Plasberg, sagte dem Medienmagazin „Übermedien“: „Es soll wieder losgehen mit Studiopublikum. Wir haben zwar alle in der Krise noch einmal gelernt, dass man vorsichtig sein sollte mit Voraussagen - aber im Moment ist geplant, dass wir nach der Sommerpause am 23.8. wieder Zuschauer dabei haben werden.“ Plasberg sagte zudem: „Wie viele, wissen wir noch nicht. Auch noch nicht, ob sie getestet, geimpft oder was auch immer sein müssen. Ich freu mich jedenfalls sehr, dass wir unsere Arena wieder - zumindest ein wenig - füllen dürfen.“