Beschluss der Intendanten : ARD-„Tagesthemen“ sollen länger und regionaler werden

Hamburg Die ARD-Intendanten wollen den „Tagesthemen“ mehr Sendezeit verschaffen - um mehr Raum für regionale Berichte zu haben. Zudem hat sich die ARD-Gemeinschaft bei ihrer Sitzung auf neue Regeln für den internen Finanzausgleich verständigt.

Die Intendanten der ARD wollen die Nachrichtensendung „Tagesthemen“ verlängern und dabei regionalen Themen mehr Platz einräumen. Das kündigte der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow am Mittwoch nach einer Sitzung mit seinen Intendanten-Kollegen aus den anderen ARD-Anstalten an. Es gehe darum, die beiden Stärken des Verbunds, die Information und die regionale Präsenz, stärker zur Geltung zu bringen. An dem genauen Konzept werde noch gearbeitet.