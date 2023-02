„Tatort“-Fall „Unten im Tal“ Ein Cold Case im Schwarzwald mit Gänsehaut- und Gruselfaktor

In einer Vernehmungsszene von damals greift der Verdächtige Werner Tröndle Kommissarin Tobler an, drückt sie im Verhörzimmer an eine Wand. Nun – Jahre später – sitzt die gleiche Kommissarin vor dem PC und schaut sich genau jene Szene an. Die Zeit hat die Wunden wohl geheilt, sie schaufelt munter Kuchen in sich hinein, lässt es also professionell abperlen.