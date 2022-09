Öffentlich-rechtlicher Rundfunk : Das verdienen Intendanten bei der ARD

Berlin Die Jahresgehälter von Intendanten bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern sorgten zuletzt immer wieder für hitzige Debatten. Nun veröffentlichte die ARD dazu offizielle Zahlen: Wie viel verdienen die Intendanten tatsächlich und wer steht dabei an der Spitze?

Schon Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich kritisch zu den Gehältern der Intendanten des öffentlichen-rechtlichen Rundfunks geäußert. „An der Spitze der Öffentlich-Rechtlichen wird teilweise enorm verdient“, sagte der FDP-Politiker der „Bild am Sonntag“. So verdient unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz mit einem Jahresgehalt von 362.000 Euro inklusive Abgeordnetendiät weniger als die Intendanten vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) und dem ZDF .

Dabei bestimmen die Sender-Chefs der ARD ihr Gehalt nicht selbst, sondern die Verwaltungsräte als Kontrollgremien. Im ARD-Intendanten-Vergleich verdient WDR-Intendant Tom Buhrow mit mehr als 400.000 Euro pro Jahr am besten - der WDR ist auch der größte ARD-Sender. Der Intendant des Saarländischen Rundfunks (SR) hingegen steht nach Angaben für das Jahr 2021 mit rund 245.000 Euro am unteren Ende bei den Jahresgehältern der ARD-Intendanten. Bei den Angaben handelt es sich um die Grundvergütung. Welcher Intendant bei der ARD wie viel verdient, erfahren Sie in der Infostrecke.