Berlin Das ARD-Familiendrama „Das Leben vor mir“ glänzt mit Dialogwitz und brillanter Besetzung.

(dpa) „Manchmal ist Familie wie eine Tombola, die nur Scheiße verlost“, wirft die alt gewordene linke Journalistin Julia dem Vater ihrer beiden erwachsenen Kinder an dessen ergrauten Strubbelkopf. Dabei hat die so bissig und selbstgerecht auftretende Frau (Eleonore Weisgerber) auf den ersten Blick allen Grund, sich zu erregen: Verließ der gut situierte Akademiker Cornelius (der zweifache Grimme-Preisträger Matthias Habich) sie doch vor 25 Jahren, nachdem er seine Homosexualität und seine Liebe zum jüngeren Karatelehrer Frank (Stephan Kampwirth) entdeckt hatte. Julia ging damals mit Sohn und Tochter in die USA.