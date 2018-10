ARD-Drama "Frankfurt, Dezember 17" über Gewalt an Obdachlosen

Frankfurt/Main Ein Obdachloser wird verprügelt und niemand greift ein: harte Szenen eines ARD-Dramas.

In dem Sozialdrama „Frankfurt, Dezember 17“ versinnbildlicht Regisseurin Petra K. Wagner das, indem sie die Kamera immer wieder in die Luft steigen lässt. Für die gesellschaftliche Unsichtbarkeit der Obdachlosen findet sie zu Beginn des Films eine Szene, die nicht weniger allegorisch ist: Lennard (Christoph Luser) schlendert angetrunken am Mainufer entlang, wo drei ebenfalls alkoholisierte Halbstarke herumstreunen. Die Jugendlichen überfallen den Obdachlosen und prügeln brutal auf ihn ein. In der Nähe haben die Krankenschwester Irina (Lana Cooper) und der verheiratete Chefarzt Carl (Barnaby Metschurat) Sex im Auto. Sie bekommen den grausamen Angriff zwar mit, greifen aber nicht ein.