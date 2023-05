Aus für Unterhaltungssendung ARD beendet Vormittagsformat „Live nach Neun“

Die ARD stellt ihr Vormittagsformat „Live nach Neun“ Ende 2023 nach dann gut fünfeinhalb Jahren ein. Man könne sich „leider nicht mehr alles in vollem Umfang leisten, was wir derzeit im Ersten anbieten, und müssen ab dem kommenden Jahr schweren Herzens ein beliebtes tägliches Programm einstellen“, zitierte am Donnerstag eine Mitteilung die ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und den ARD-Chefredakteur Oliver Köhr.