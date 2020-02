Auftritt in Satireshow : WDR-Omas kontern „Umweltsau“-Lied – und singen über Intendant Tom Buhrow

Info

„Unsre Enkel gehen freitags demonstrieren, demonstrieren, demonstrieren. Sie verbünden sich mit Pflanzen und mit Tieren. Unsere Enkel, die sind alle richtig schlau!

Unsre Enkel fliegen niemals in die Ferien, in die Ferien, in die Ferien. Die sind zu Hause und sie streamen lieber Serien. Unsre Enkel haben richtig viel Know How!

Die Pariser unsrer Enkel sind aus Jute, aus Jute, aus Jute. Das kommt ihnen mal beim Kindergeld zu Gute. Unsre Enkel, die stehlen uns die Schau!

Unsre Enkel tanken nur noch in der Disko, in der Disko, in der Disko. Und dann fahr’n sie mit Rad bis San Francisco. Unsre Enkel stehen niemals mehr im Stau!

Unsre Enkel heizen nicht, drum ham die Süßen kalte Füße, kalte Füße, Unsere Enkel kriegen ganz schnell kalte Füße. Damit werden sie mal Chef beim WDR!

Unsere Enkel provozieren und sind schwierig, sie sind schwierig, sie sind schwierig. Doch wir Omas lieben unsere Enkel tierisch. Denn dass sie Recht haben, das wissen wir genau. Denn dass sie Recht haben, das wissen wir genau!“