Laschet im Corona-Talk bei „Anne Will“ : „Tracking-App muss man aus ideologischem Streit um Datenschutz herausholen“

Anne Will diskutiert mit ihren Gästen über die Pandemie-Entscheidung für die nächsten Wochen. Foto: ARD screenshot/Screenshot ARD

Düsseldorf Die Corona-Situation ist ernst und die Botschaft klar: Bei Anne Will hofft Mediziner Uwe Janssens auf einen Lockdown, der durchdringt. Armin Laschet wünscht sich, dass die Bürger nicht nach “Schlupflöchern” in den Verordnungen suchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julica Jungehülsing und Marcel Jarjour

Die Gäste

Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, CDU

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, SPD

Julian Nida-Rümelin, Professor für Philosophie und Staatsminister a.D.

Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V.

Kristina Dunz, Stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post

Darum ging es

Bund und Länder haben den Lockdown für Mittwoch beschlossen. War es falsch, zunächst für Weihnachten eine „Light“-Version zu planen? Haben die Bürgerinnen und Bürger noch Vertrauen in die Pandemie-Bekämpfung? fragt Anne Will am Abend in der ARD und erfährt, dass der Erfolg der Verordnungen Grenzen hat.

Talkverlauf

Wenn und Aber haben am Abend bei Anne Will in der ARD keine große Chance - die Gäste sind sich einig, dass die Botschaft des raschen Lockdowns klar ist und das Signal deutlich: Die Lage ist ernst, bleibt zuhause. Intensivmediziner Janssens korrigiert Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder, demzufolge es derzeit „fünf vor Zwölf“ sei mit den Worten: „Wir aus der Intensivmedizin sagen, es ist fünf nach Zwölf.“ Er sei dankbar, dass die Politiker jetzt „die Reißleine gezogen haben“, habe allerdings mit dem Begriff des „harten“ Lockdowns ein Problem: Der Lockdown müsse vielmehr „durchdringend und nachhaltig“ sein, „damit wir runterkommen von den extrem hohen Infektionszahlen und der hohen Sterblichkeit.“

Die Intensivstationen kämpften schon jetzt am Rande der Belastungsgrenzen, sagt Janssens und meint damit nicht allein ein physisches Limit: Die psychische Belastung der Pflegekräfte und Ärzte sei in einigen Zentren übermenschlich und bereite ihm große Sorgen. „Wenn die das bald nicht mehr leisten können, nutzen uns auch keine Beatmungsgeräte oder Intensivbetten“, mahnt er und erinnert, dass in den Kliniken ja nicht nur Covid-19-Patienen lägen, denen geholfen werden müsse. Froh wäre der Mediziner über Konzepte, die über den 10. Januar hinausgingen.

"Es geht um die Frage: Haben wir eine nachhaltige Strategie?", sagt @Nida_Ruemelin über die ab Mittwoch geltenden Anti-Corona-Maßnahmen. #AnneWill #Coronavirus #CoronaPandemie pic.twitter.com/a3jrzS9Mgn — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) December 13, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Landeschefs verteidigen die Entscheidung, den Lockdown nicht umgehend, sondern erst in zwei Tagen umzusetzen. Das müsse nicht zuletzt in Kitas und Schulen auch organisiert werden, findet Manuela Schwesig und Armin Laschet sagt, bis Mittwoch werde man besser vorbereitet sein und lobt das „kraftvolle Signal“ der Politik. Außerdem hofft der NRW-Ministerpräsident auf die Vernunft jedes Einzelnen: „Wir schreiben die Verordnungen so klar wie möglich“, sagt Laschet. „Aber wenn jeder nur guckt wie er am leichtesten wieder ein Schlupfloch findet, geht es nicht gut.“ Er wünscht sich daher, dass „am Montag und Dienstag vielleicht nicht jeder rasch noch einkauft“, sondern den Lockdown wenn möglich vorwegnimmt und zuhause bleibt. Dann könne ein Last-Minute Superspreader-Ereignis in den Fußgängerzonen vermieden werden, hofft auch Schwesig.

Kristina Dunz kommt die Lockdown-Entscheidung zu spät: „Man hätte das auch schon vier Wochen früher haben können“, sagt die Rheinische-Post-Journalistin. Jetzt kämen einige Maßnahmen für Eltern, Schüler und Lehrer zwar arg kurzfristig. „Aber wir haben sehr, sehr, sehr viel Zeit verloren.“

"Das, was die Politik versprochen hat, dass der Fehler aus dem Frühjahr nicht wiederholt wird, die Menschen wegzusperren, ist nicht eingehalten worden", sagt @WaltrautDunz bei #AnneWill über die Situation in Heimen. #Coronavirus #CoronaPandemie pic.twitter.com/qVLQmhAOfi — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) December 13, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Julian Nida-Rümelin gehen die Kontaktbeschränkungen über die Feiertage nicht ganz weit genug. Er sieht Weihnachten als gefährliche Situation, in der eine noch klarere Botschaft von der Politik gewünscht hätte: „Da kann die Politik mal einhellig ein klares Signal geben: die schönen Mehrgenerationen-Zusammenkünfte, die sind in diesem Jahr nicht zu empfehlen.“ Laschet hofft eher auf Einsicht, stimmt aber zu: „Jede Begegnung, die nicht stattfindet ist gut, um die Zahlen herunterzubringen.“ Der CDU-Politiker fände es „schön, wenn es kein Reisegeschehen gäbe“, gibt aber zugleich zu bedenken: „Die Politik kann sich nicht übernehmen und 80 Millionen Menschen sagen, wie das nun Weihnachten zu gehen hat.” Die Regierung könne Verordnungen schreiben wie sie wolle, doch wenn die Menschen nicht mitgingen und akzeptierten, sei es nicht zu schaffen. Die Botschaft sei jenseits aller Verordnungen klar: „Es ist ernst. Es wird ein anderes Weihnachten sein müssen.”

Auch Janssens appelliert, das Fest der Liebe vielleicht diesmal ohne Umarmungen und Sprung auf den Schoß der Oma zu begehen, Liebe heiße in diesem Jahr leider vor allem, den anderen zu schützen. Schwesig räumt ein, der Umgang mit der älteren Generation sei jetzt eine „hochschwierige emotionale Situationen”. Niemand wolle die Pflegeeinrichtungen wieder schließen wie im Frühjahr. Sie hoffe, dort stärker auf die Testpflicht setzen zu können wie es im Positiv-Beispiel Tübingen geschehe.

"Es geht um die Frage: Haben wir eine nachhaltige Strategie?", sagt @Nida_Ruemelin über die ab Mittwoch geltenden Anti-Corona-Maßnahmen. #AnneWill #Coronavirus #CoronaPandemie pic.twitter.com/a3jrzS9Mgn — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) December 13, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Journalistin Dunz sagt, die Realität in vielen Heimen sehe schon jetzt anders aus: „Sehr viele Einrichtungen für Pflegebedürftige machen von ihrem Hausrecht Gebrauch.” Da gehe es mitnichten darum, einen Angehörigen für Heiligabend nach Hause zu holen, die Frage sei eher, einmal in der Woche einen Gesprächstermin zu bekommen. Zuweilen seien alte Menschen drei Wochen am Stück auf ihrem Zimmer. Aus eigener Erfahrung allerdings warnt sie: Kostenpflichtiger Inhalt Die Last, die eigene Familie anzustecken liege schwer auf den Schultern. Sie selbst hat ohne zu wissen, dass sie infiziert war, die Schwester bei einem Familienbesuch angesteckt. Die möglicherweise schwerwiegenden Konsequenzen einer solchen Situation müsse sich jeder selbst vor Augen führen. Hoffnung äußern die Gäste, dass die Gesundheitsämter in den nächsten Wochen einheitliche Software bekommen, um die digitale Kontaktverfolgung zu verbessern. auch die Entwicklung einer auf GPS basierenden Warn-App müsse weiter verfolgt werden, fordert Nida-Rümelin. „Menschen verlieren ihr Leben und ihre Jobs, aber das eine Grundrecht des Datenschutzes soll heilig sein?” kritisiert der Professor und drängt darauf, für die nächsten Monate eine europaweite Strategie zu finden. Denn die fehle bislang, was seiner Ansicht nach ein folgenschwerer Fehler sei. So blickt er nach Asien: „„Südkorea, Taiwan, Japan! Wir müssen die Gesundheitsämter in den Stand versetzen, Infektionsketten nachzuvollziehen, und das geht nur so!“

Dann fragt Anne Will den Ministerpräsidenten aus NRW nach seiner Einschätzung über die politische Unterstützung bei einer Tracking-App, so wie sie Nida-Rümelin seit Wochen fordert. Laschet sagt: „Dieses App-Thema ist eins, das man aus dem ideologischen Streit um den Datenschutz herausholen muss. Winfried Kretschmann überlegt das auch mit seinen Grünen in Baden-Württemberg, wir haben das mit unserer FDP in NRW erörtert. Wir haben jetzt die Chance, da, wo noch Datenschutzbedenken übertrieben vorgetragen werden, zu Lösungen zu kommen.“

.@ArminLaschet regt bei #AnneWill Nachbesserungen der Corona-Warn-App an: "Wir haben jetzt die Chance, da wo noch Datenschutzbedenken übertrieben vorgetragen werden, (...) zu Lösungen zu kommen." #Coronavirus #CoronaPandemie pic.twitter.com/J3mQoOVadJ — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) December 13, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.