Abschied nach 16 Jahren „Anne Will“ Zum letzten Mal Anne Will - „Danke, Danke, Dankeschön“

Auch Jessy Wellmer lässt Will jedoch noch nicht ganz gehen. Sie sagte kurz was anstehe und wendet sich zurück an Will: „Heute geht eine Talk-Ära zu Ende, die Du, liebe Anne 16 Jahre lang wirklich geprägt hast.” Auch das „Tagesthemen”-Team wünsche ihr für die Zukunft nur das Beste. Und dann wirft Anne Wills Team einen Blick zurück in Bildern auf die vergangenen 16 Jahre „Anne Will”: Da ist Wolfgang Joop, der weglaufen will, da sitzen Angela Merkel, Sarah Wagenknecht, Thomas Gottschalk bei ihr. Olaf Schulz, Friedrich Merz, und viele andere Talkgäste, die über die Jahre hinweg in der Sendung debattiert hatten, passieren in einer Blitzrevue.