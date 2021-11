Söder bei „Anne Will“ über Ungeimpfte : „Der absolute Ultraquatsch“

Düsseldorf Die Talk-Runde von Anne Will hat am Sonntagabend über eine Impfpflicht in Deutschland diskutiert. Es ist von der „Tyrannei der Ungeimpften“ die Rede, und ihre Gäste nehmen kein Blatt vor den Mund.

Darum ging es

Die vierte Corona-Welle hat Deutschland fest im Griff, und Anne Will fragt ihre Runde in der ARD, wie es nun weitergehen soll: Was planen die Ampel-Parteien? Muss es doch eine Impfpflicht geben? Wie könnten die letzten Zweifler überzeugt werden?

Die Gäste

Markus Söder, CSU-Vorsitzender

Katrin Göring-Eckardt, Bündnis 90/Grüne

Frank Ulrich Montgomery, Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes

Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates

Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats

Der Talkverlauf

Die Corona-Neuinfektionen erreichten Ende der Woche einen Höchststand. Die Parteien der Ampel-Koalition wollen an diesem Montag einen Gesetzentwurf vorlegen, wie es nach dem Auslaufen der „pandemischen Notlage“ Ende November weitergehen soll. Details will Katrin Göring-Eckardt am Abend bei Anne Will noch nicht ausplaudern. „Das sagen wir morgen im Parlament natürlich und den Fraktionen als erstes“, so die Grüne. Soviel immerhin verrät sie: Eine bundesweite G2-Regelung hält sie für rechtlich zu angreifbar. Die Länder allerdings könnten diese Möglichkeit ausschöpfen, wenn lokale Inzidenzen und die Lage in Krankenhäusern das erforderten.

Markus Söder, zugeschaltet aus München, kritisiert, dass es keine Bund-Länder-Gespräche gibt, um rasch auf die Situation zu reagieren. Die Grüne kontert, die Regierung und der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister hätten ja auch „schon mal vorausplanen können“ für die vierte Welle, die keineswegs so überraschend sei.

Frank Ulrich Montgomery will auf den politischen Streit nicht eingehen, macht aber klar, dass er Aussagen wie „Mit mir wird es nie eine Impfpflicht geben“ oder „Mit mir wird es nie mehr einen Lockdown geben“ nicht mehr hören will. „Diese apodiktischen Nie-Aussagen sind einfach falsch“, sagt der Ärztevorsitzende, denn die Situation könne sich jederzeit ändern. „Momentan erleben wir eine Tyrannei der Ungeimpften“, in der das eine Drittel über die zwei Drittel der Geimpften bestimme. Die Ungeimpften drängten dem Rest die Maßnahmen auf. In Portugal gebe es derlei bei einer Impfquote von über 90 Prozent nicht mehr. Dort sei man mit dem Thema durch.

Auch die Vorbildfunktion deutscher Fußballer lasse zu wünschen übrig, bemängelt er zum Thema „3G am Arbeitsplatz“ und schlägt Söder vor, auch auf den FC Bayern München einzuwirken, wo nach wie vor vier Spieler ungeimpft seien.

Wie also - das bleibt zentrales Thema der Sendung - sollen die Nicht-Geimpften überzeugt werden? Durch Zwang? Soll es für bestimmte Berufe eine Impfpflicht geben? Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat nimmt ihre Berufsgruppe aus der Schusslinie: In Kliniken seien bereits über 90 Prozent der Pflegekräfte geimpft. Weltweit seien 135.000 Pflegende an der Pandemie gestorben, man sei sich seiner Verantwortung durchaus bewusst. Eine Impfpflicht allein für Pflegekräfte hält sie für nicht vertretbar, weil die Gruppe dann „als Pandemietreiber“ gebrandmarkt werde.

Alena Buyx sieht das anders: Sie halte eine Impfpflicht dort, wo eine „besondere und berufliche Verantwortung“ bestehe durchaus für denkbar, so die Ethikrats-Chefin. Montgomery stimmt ihr zu und er erinnert an die „moralische Verpflichtung“ von Ärzten und Pflegekräften: Ein Patient oder ein Patientin müsse sich „doch sicher sein, dass ich nicht für ihn ein Krankheitsrisiko darstelle“.

Göring-Eckart fragt sich, warum es so starke regionale Unterschiede bei den Impfquoten gebe, und Söder kann da aushelfen: In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen sehe es in der Tat nicht gut aus. „Traditionell, auch bei anderen Impfungen, haben wir eine andere Impfbereitschaft“, klärt der bayerische Ministerpräsident über seine Landsleute auf. Es gebe dort nicht nur „besonders viele Querdenker, sondern auch besonders viele Anhänger von esoterischen Gruppen, die Grün wählten“. Göring-Eckardt rollt mit den Augen, doch der CSU-Mann ist in voller Fahrt: „Wir haben zwei Viren im Land, wir haben Corona und wir haben dieses Gift!“ Dieses Gift sei wirklich agressiv und werde durch Parteien wie die AfD vertreten. Er lässt sich über die „Unsinnigkeit der Argumente“ der Impfgegner aus und über den „absoluten Ultraquatsch, der da gesagt wird“. Diese Leute seien leider - wie in einer Sekte – Argumenten oft nicht mehr zugänglich.

Buyx macht zuletzt immerhin noch konstruktive Vorschläge. Jetzt helfe vielleicht nur noch die „ganz direkte Ansprache“, sie hält weitere Aufklärung für sinnvoll, kann sich „kleine Impfprämien“ vorstellen und schlägt vor, Ärzte oder Kassen könnten Menschen schriftlich mit einem Termin zur Impfung einladen. „Man muss aus allen Rohren schießen“, so die Ethikerin.