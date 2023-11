„Neustart“ in 2024 Anne Will moderiert zum letzten Mal „Anne Will“

Für Politiker ist es sicher einer der wichtigsten Orte, um gehört zu werden. Sonntagabends nach dem „Tatort“ im Ersten – wenn Millionen in Deutschland den Krimi geschaut haben – beginnt „Anne Will“. Wer in der Polit-Talkrunde auf dem Top-Sendeplatz im ARD-Programm sitzt, kann Debatten der Woche anstoßen und prägen. Am Sonntag (3. Dezember, 21.45 Uhr) moderiert Anne Will zum letzten Mal die Talkrunde.