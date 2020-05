Karl Lauterbach bei Anne Will : „Was dem Virus schadet, nutzt der Wirtschaft“

Anne Will diskutiert in der ARD mit ihren Gästen über die Corona-Maßnahmen und die Reaktionen der Bevölkerung. Foto: Screenshot ARD

Düsseldorf Je weiter die Corona-Einschränkungen gelockert werden, desto lauter werden sie kritisiert - ein Paradox. Anne Will fragt in der ARD, ob die Politik falsch handelt. SPD-Experte Karl Lauterbach betont, er halte sich von “Hygienedemos” fern.

In vielen Städten wird gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Anne Will fragt daher am Abend in der ARD: “Waren und sind die Einschränkungen der Grundrechte verhältnismäßig?