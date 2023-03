TV-Nachlese Anne Will Verhandeln, Waffen liefern und Soldaten aus China holen

Um Friedensverhandlungen, Waffen und die Rolle der Diplomatie dreht es sich am Abend bei „Anne Will“ in der ARD. Was tun, wenn man mit Putin gar nicht verhandeln kann?” will die Moderatorin Will wissen und fragt zwei Politiker, einen Beobachter, eine Kirchenvertreterin und eine Ukrainerin. Und wenn doch - worüber könnte eigentlich verhandelt werden, und wie?