Diskussion über den Atomausstieg bei Anne Will „Atomkraft ist eine Sackgassen-Technologie“

„Deutschland schaltet ab – ist der Atomausstieg die richtige Entscheidung?” fragt Anne Will am Abend in der ARD. Politiker von CDU und FDP plädieren für “noch ein bisschen warten” mit dem Rückbau der Meiler. Die Grüne Katrin Göring-Eckardt will machen statt verzögern, Physiker Harald Lesch rückt Fakten grade und Journalistin Dorothee Siems sorgt sich um den Nachteil von mehr Kohlenutzung.