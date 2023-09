Bevor Caren Miosga übernimmt Diesen Gast wünscht sich Anne Will noch für ihre Talkshow

Der Herbst hat begonnen – und damit auch der Herbst für Anne Wills gleichnamige Talkshow am Sonntagabend im Ersten, zur besten Sendezeit direkt nach dem „Tatort“. Die Sendung wird nach rund 16 Jahren zum Jahresende eingestellt, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) bereits im Januar bekannt gegeben hatte. Will verzichtete auf eine Vertragsverlängerung und kündigte an, 2024 sei ein „Neustart“ mit anderen Projekten angesagt.