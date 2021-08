TV-Talk mit Anne Will : Die Schwächen der Anderen

Anne Will diskutiert mit ihren Gästen über die Parteien vier Wochen vor der Wahl. Foto: Screenshot ARD

Düsseldorf Droht ein Linksruck der SPD, ist Annalena Baerbock entzaubert und die CDU inhaltsschwach? Anne Will lässt über die Wahlchancen der Parteien diskutieren und es wird laut gestritten. Cem Özdemir distanziert sich klar von den Linken.

Darum ging es

“Wählen in Krisenzeiten - wem trauen die Deutschen das Kanzleramt zu?” fragte Anne Will kurz nach dem auf einem anderen Sender “Triell” der Kandidaten zu Ende war. Auch sie hatte drei Politiker eingeladen, die - wenig überraschend - die Kollegin und Kollegen der eigenen Partei für die besten hielten. Kevin Kühnert und Paul Ziemiak beharken sich teilweise lautstark, Cem Özdemir muss daran erinnern, das wohlerzogene Menschen sich zuweilen auch ausreden lassen.

Die Gäste

Kevin Kühnert, Stellvertretender SPD-Vorsitzender

Cem Özdemir, Bündnis 90/Die Grünen

Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär

Jana Hensel, Die Zeit

Christiane Hoffmann, Der Spiegel

Der Talkverlauf

Ihre erste Sendung nach der Sommerpause war für Anne Will keine leichte Runde. Wenig überraschend: Die drei Parteienvertreter behandeln sich vier Wochen vor der Wahl nicht zimperlich, auch die Journalistinnen nehmen kein Blatt vor den Mund. Ist nicht eigentlich alles schon geklärt, möchte Will zum Einstieg wissen, wenn laut Umfragen 49 Prozent der Wählerinnen und Wähler am liebsten Olaf Scholz direkt zum Kanzler wählen würden?

Keineswegs findet Christiane Hoffman vom “Spiegel”, für die im Gegenteil “noch alles offen ist”. Alle drei Politiker sagen natürlich, dass ihre jeweiligen KollegenKostenpflichtiger Inhalt in der TV-Debatte zuvor eine gute Figur gemacht haben. “Zeit”-Autorin Jana Hensel widerspricht Hoffmann im punkto “alles offen” und meint, die Grünen hätten sich längst von der Idee verabschiedet, dass das Kanzleramt in Reichweite sei. Sie hält es für einen Fehler, dass Robert Habeck nicht wenigstens “nachnomiert” wurde. Laschets Lacher sei zwar ein Patzer gewesen, aber sein Ansehensverslust offenbar nicht zu groß. Anders sehe es für Baerbock aus, auf deren Plagiatsproblem ihre Partei besser hätte reagieren müssen, so die “Zeit”-Autorin, deren Kommentare Cem Özdemir den Kragen platzen lassen: “Wir wissen jetzt ja alle, dass Sie Annalena Baerbock nicht mögen”, pariert er zuletzt eingeschnappt.

Vorher allerdings dürfen die anderen noch ihre eigenen Kandidaten loben und - im Fall von Paul Ziemiak - düstere Zukunftsperspektiven malen. Der warnt wortreich vor der Programmatik des linken Flügels der SPD, in der Olaf Scholz künftig überhaupt nichts mehr zu melden habe. Er prophezeit einen Rote-Socken-Staat für den Fall, dass es ein Linksregierung im Land gebe. “Und dann verspielen wir alles, was wir in diesem Land erreicht haben und werden uns auch international isolieren”, ruft der CDU-Politiker.

Kühnert - der natürlich findet, dass Olaf Scholz der beste Kanzler wäre - kontert: “Das war jetzt alles ganz herzergreifend aber natürlich großer Quatsch, den Du hier vorgetragen hast”, attackiert er Ziemiak. “Wer ernsthaft glaubt, dass mit Olaf Scholz die kommunistiche Gewaltherrschaft einzieht, der ist ein bisschen falsch gewickelt,” sagt er, “und das wissen die Leute in Deutschland genau.“

Cem Özdemir macht eine klare Ansage zu einer möglichen Zusammenarbeit mit den Linken: Mit der Enthaltung zum Rettungseinsatz in Afghanistan hätte sich die Partei ins Abseits gestellt. „Wer sich in einer solchen Frage nicht klar äußert, der will dieses Land nicht regieren.“

Auf die Frage, warum Scholz plötzlich so gut in den Umfragen abschneidet, sagt Journalistin Hoffmann, dass der SPD-Mann vor allem von den Schwächen der Andere profitiere: Der Umschwung sei passiert, “als Baerbock entzaubert wurde und Laschet sich für viele als nicht glaubwürdiger Kandidat entwickelt hat “

Der Grüne bringt zuletzt die meisten Inhalte in die Runde und wehrt sich gegen den Vorwurf, die Grünen hätten die Flutkatastrophe nicht ausreichend für ihre Zwecke im Wahlkampf genutzt. “Ich finde nicht, dass es eine “Steilvorlage” sein sollte, wenn Menschen in Überschwemmungen sterben”. Özdemir nennt das Problem der Kinderarmut in einem der reichsten Länder der Welt “eine Schande”, hofft dass in der zukünftigen Regierung die Grünen und der Klimaschutz nicht mehr fünftes Rad am Wagen sein werden. Und er verspricht, seine Partei werde alle Hebel in Bewegung setzen, mit den Bürgern zusammen auf einen Klimaschutz zu setzen, der die 1,5 Grad-Marke in den Vordergrund stellt. “Der Druck ist immens, wir haben große Verantwortung.”

