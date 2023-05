Talkshow-Moderation NDR spricht mit Caren Miosga über Nachfolge für Anne Will

Die ARD-„Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga (54) ist als mögliche Nachfolgerin von Polittalkerin Anne Will im Gespräch. Der federführende ARD-Sender Norddeutscher Rundfunk (NDR) teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend mit: „Die ARD entwickelt aktuell gemeinsam ein abgestimmtes Talkkonzept. Der Norddeutsche Rundfunk führt mit Caren Miosga Gespräche über die Nachfolge von Anne Will für eine politische Gesprächssendung am Sonntagabend im Ersten.“ Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst berichtet.