TV-Nachlese Anne Will Dobrindt sieht in der Regierung „Trickser und Betrüger“

Alte Coronakredite sollten in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds umgebucht werden. Eine Idee, die vielleicht “genial, aber leider komplett verfassungswidrig” war, kommentiert Anne Will das Karlsruher Urteil von der vergangenen Woche. Jetzt fehlen 60 Milliarden Euro und eine neue Idee. “Zerbricht die Regierung daran?” will die Moderatorin am Abend in der ARD wissen.