Deep Space Nine Als „Star Trek“ sich die Hände schmutzig machte

Der Charakter, der die Sehgewohnheiten des damaligen Publikums am meisten herausforderte, ist Major Kira Nerys (gespielt von Nana Visitor). Die ehemalige bajoranische Freiheitskämpferin startet mit nichts als Hass und Verachtung für die imperialistisch-genozidalen Unterdrücker ihres Volkes in die erste Folge. Ekel und Frust darüber, auf diesem ehemaligen Arbeitslager der Besatzer Dienst tun zu müssen, sind ihr anzusehen. Diese Station, die groß genug ist, dass sie seit Jahrzehnten bedrohlich den Himmel über Bajor dominierte. Und dann auch noch unter Leitung der Föderation, denn die neue, provisorische Regierung ihres Planeten hat sich um die Aufnahme in die Vereinigte Föderation der Planeten beworben – was laut Nerys dem Tausch eines Unterdrückers durch einen anderen gleichkommt.