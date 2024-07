Mit 46 Jahren „Alf“-Star Benji Gregory tot in seinem Auto gefunden

Nach Angaben der Schwester sei Gregory bereits am 13. Juni leblos in seinem Auto auf dem Parkplatz Chase Bank in Peoria, Arizona, gefunden worden. Er habe sowohl an Depressionen, einer bipolaren Störung als auch an einer schweren Schlafstörung gelitten, was ihn oft tagelang wach gehalten habe. In einem Beitrag auf Facebook vermutet sie, ihr Bruder sei auf dem Parkplatz im Auto eingeschlafen und durch die extreme Hitze gestorben. Auch der Assistenzhund Hans sei mit ihm im Fahrzeug gewesen und habe nicht überlebt. Bei „TMZ“ heißt es unter Berufung auf die Gerichtsmedizin, dass die Todesursache noch nicht abschließend geklärt sei.