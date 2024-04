Früherer Fernsehrichter Alexander Hold ist an Prostatakrebs erkrankt

Der bösartige Tumor müsse noch im April operativ entfernt werden. „Das Karzinom ist bereits so nahe an die benachbarten Nerven herangewachsen, dass die OP herausfordernd wird“, erklärte Hold weiter. „Ich schaue aber sehr zuversichtlich in die Zukunft.“ Er werde für einen längeren Zeitraum jedoch „nicht die gewohnte Präsenz“ zeigen können.