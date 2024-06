US-Schauspieler Alec Baldwin bekommt mit Frau und sieben Kindern Reality-Show

New York · Alec Baldwin steht immer noch vor allem wegen des tödlichen Vorfalls am „Rust“-Filmset in den Schlagzeilen. Jetzt kündigt der US-Schauspieler und achtfache Vater eine Reality-Show über sein Leben an.

05.06.2024 , 16:29 Uhr

8 Bilder Das ist Alec Baldwin 8 Bilder Foto: dpa/Alec Tabak

Der US-Schauspieler Alec Baldwin (66) hat eine Frau, acht Kinder - und bald eine eigene Reality-Show. „The Baldwins“ werde im kommenden Jahr beim US-Sender TLC starten, teilten Alec und Hilaria Baldwin am Mittwoch in einem Video bei Instagram mit. „Wir laden euch in unser Zuhause ein, um unsere Hochs und Tiefs mitzuerleben, das Gute, das Schlechte, das Wilde und das Verrückte.“ Das Paar hatte 2012 geheiratet und seitdem sieben Kinder bekommen. Aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Kim Basinger hat Alec Baldwin zudem die 1995 geborene Tochter Ireland. Waiting for Taylor Neuer Newsletter Waiting for Taylor Taylor Swift kommt im Juli nach NRW. Wir steigern die Vorfreude mit Geschichten und Infos über den größten Popstar der Welt. Experten und Fans schreiben für Swifties und alle, die wissen wollen, was das Geheimnis dieser Künstlerin ist. Immer montags um 18 Uhr.​ Jetzt anmelden Derzeit steht Baldwin nach wie vor vor allem wegen eines tödlichen Vorfalls am Set des Westerns „Rust“ im Oktober 2021 in den Schlagzeilen. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte bei der Probe für eine Szene eine Waffe bedient, als sich ein Schuss löste. Kamerafrau Halyna Hutchins wurde tödlich getroffen. Es ist unklar, wie die scharfe Munition ans Set gelangte. Baldwin hat die Schuld an dem fatalen Unfall stets von sich gewiesen, ist aber wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Ein Prozess ist ab Juli geplant. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist Alec Baldwin

(esch/dpa)