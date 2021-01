„Aktenzeichen XY“ : Neue Spur im Fall einer Wasserleiche in Gifhorn

Service München In der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ wird deutschlandweit gemeinsam nach der Lösung von Kriminalfällen gesucht. Vier Verbrechen thematisiert die erste Folge im Jahr 2021. Ein Fall ist ein Vierteljahrhundert alt, ein anderer ereignete sich in Nordrhein-Westfalen.

Ziel: Wandtresor

Gefährliche Fotos

Mord im Gästezimmer

Ein Mann liegt mit einem Kopfschuss im Gästezimmer seiner Wohnung in Fischbeck (Hessen). Neben ihm ein Knüppel und zahlreiche Schlüsselbunde. Was genau geschah, ermittelt die Kripo.

Neue Spur nach 25 Jahren

Die Ermordete liegt in einem Wasserloch an einem Feldweg im Landkreis Gifhorn (Niedersachsen). Jahrzehntelang gelingt es der Polizei nicht, die Tote zu identifizieren. Durch einen Zufall gibt es jetzt eine neue Spur.

Weitere Ausstrahlungstermine sind ebenfalls am Mittwoch, 13. Januar, ab 23.15 Uhr in ZDFneo und die Wiederholung im Hauptprogramm am Donnerstag, 14. Januar, ab 1.30 Uhr. Ab 22 Uhr ist die Sendung zudem in der ZDF-Mediathek abrufbar. Dort bleibt sie für sieben Tage verfügbar.