Zwei Verdächtige weiter auf der Flucht : Grünes Gewölbe war Thema bei „Aktenzeichen xy...“

Emmerich/Dresden Zwei Tatverdächtige sind nach den Verhaftungen wegen des Einbruchs in das Dresdener Grüne Gewölbe noch auf der Flucht. Der Juwelenraub wurde auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen xy...“ behandelt.

Zwei Tage nach mehreren Verhaftungen wegen des spektakulären Juwelendiebstahls in Dresden sind zwei verdächtige Männer weiterhin auf der Flucht. Die Fahndung nach den 21-jährigen Zwillingen aus dem Berliner Clan-Milieu lief auch am Donnerstag noch. Und wurde auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen xy ...“ erwähnt. Ob und wie viele Hinweise zu den Gesuchten inzwischen bei der federführenden Staatsanwaltschaft in Dresden eingingen, war zunächst noch nicht bekannt. Das Fluchtauto des einen Mannes war bereits am Dienstagabend gefunden worden.