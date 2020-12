„Aktenzeichen XY“ : Die letzte TV-Fahndung 2020

Service München Auch im Dezember wird deutschlandweit gemeinsam nach der Lösung von Kriminalfällen gesucht. Das sind die Fälle und die Sendezeiten der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“.

Täter am falschen Tatort

Drei Männer überfallen einen Studenten. Immer wieder fragen sie nach Drogen – doch damit hat das Opfer nichts am Hut. Am Ende verstehen die Täter: Hier sind sie offensichtlich falsch.

Mord an 72-Jährigem

Vor 33 Jahren verschwunden

Dreist oder perfekt ausgeklügelt?

Weitere Ausstrahlungstermine sind ebenfalls am Mittwoch, 9. Dezember, um 23.15 Uhr in ZDFneo und die Wiederholung im Hauptprogramm am Donnerstag, 10. Dezember, um 1.20 Uhr. Ab 22 Uhr ist die Sendung zudem in der ZDF-Mediathek abrufbar. Dort bleibt sie für sieben Tage verfügbar.