Ex-Bundesligastar bei „Let’s Dance“ : Ailton gesteht vor Tanzshow seinen schlechten Fitnesszustand

Köln Ailton stürmte in der Bundesliga für Schalke, Werder und den HSV. Jetzt ist er bei „Let’s Dance“ dabei und offenbart vor Showbeginn seinen Fitnesszustand.

Ailton, der eigentlich Ailton Gonçalves da Silva heißt, wurde 1973 in Brasilien geboren. Für Werder Bremen, Schalke 04, den Hamburger SV, den MSV Duisburg, den KFC Uerdingen, den FC Oberneuland und Hassia Bingen ging er in Deutschland auf Torejagd und war dabei ziemlich erfolgreich. Alleine in der Bundesliga erzielte er 106 Tore. Gut in Erinnerung dürfte den Fußballfans noch das wohl entscheidende Tor zur Meisterschaft mit Werder Bremen 2004 sein, als er aus 20 Metern im Münchener Olympiastadion Titan Oliver Kahn keine Chance ließ.

Obwohl er nicht in bester körperlicher Verfassung ist, will Ailton natürlich weit kommen - ein Ailton gibt eben nicht schnell auf. „Ich bin nicht allein und die anderen trainieren auch sehr hart. Ich habe so viele Jahre Fußball gespielt. Da waren eine gute Vorbereitung und Konzentration sehr wichtig“, sagt er. Darauf will er setzen: „Egal ob beim Fußball oder beim Tanzen, das Ziel ist immer das Finale. Ich würde mich also freuen bei "Let's Dance" ins Finale zu kommen. Aber die Konkurrenz ist hart und am Ende zählt vor allem der Spaß.“