AfD-Chef Meuthen bei „Maischberger“ : „Höcke ist nur ein Landespolitiker.“

AfD-Chef Jörg Meuthen bei "Maischberger" am 20.05.2020. Foto: ARD

Düsseldorf Biergärten, Fleischfabriken und der Rauswurf von Andreas Kalbitz aus der AfD: In der Talkshow ätzt Markus Söder gegen die Konkurrenz – und AfD-Chef Jörg Meuthen stellt sich nicht gerade hinter seine Parteikollegen.

Neben Gesprächen über Corona-Maßnahmen und die Erfolge in der Stadt Rostock geht es bei „Maischberger – die Woche“ am Mittwochabend um Biergärten, Fleischfabriken und den Rauswurf von Andreas Kalbitz aus der AfD.

Darum ging’s:

Moderatorin Sandra Maischberger klopft bei Markus Söder und Jörg Meuthen politische Positionen ab. In beiden Interviews kommt die AfD nicht gut weg – oder bringt sich sogar intern in die Bredouille.

Die Gäste:

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern

Claus Ruhe Madsen, Oberbürgermeister von Rostock

Jörg Meuthen, Bundesvorsitzender der AfD

Lamya Kaddor, Autorin Islamwissenschaftlerin

Werner Bartens, Wissenschaftsjournalist

Christiane Hoffmann, Journalistin

Der Talkverlauf:

Bei den parteipolitischen Themen der Sendung macht Markus Söder den Anfang, und da startet das Gespräch zünftig mit der Öffnung der Biergärten in Bayern. Von einem Überbietungswettbewerb der Bundesländer bei den Lockerungsmaßnahmen will Söder aber nichts hören. Da sei er der falsche Ansprechpartner: „Bei uns sind die Freibäder nicht geöffnet“, sagt er, ohne Namen von Konkurrenten zu nennen. Bayern setze auf ein schrittweises statt auf ein überstürztes Vorgehen.

Den Weg der Bundesregierung, die sich von der Lage in den Fleischfabriken zu neuen Entscheidungen inspirieren ließ, findet Söder hingegen „schon sehr vertretbar“. Über eine Fleischsteuer will er aber nicht nachdenken. Auf die Drohung der Schlachtereien, ins Ausland abzuwandern, reagiert er nicht direkt. Aber: Neue Standards müsse man auch in Europa durchsetzen.

Der Ministerpräsident von Bayern stimmt in den Chor derjenigen ein, die den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen ein gutes Recht zubilligen, aber dann vor Unterwanderung warnen. Man müsse aufpassen, dass diese Kritik nicht bewusst benutzt werde, um daraus politisches Kapital zu schlagen – „von Linksaußen, aber vor allem von Rechtsaußen“. Er empfiehlt deshalb, bei den Demonstrationen „nicht nur körperliche Distanz zu wahren, sondern auch geistige“.

Mit Blick auf seinen Thüringer Amtskollegen Michael Kretschmer und dessen Besuch bei einem Protest bekundet Söder seine Zweifel am Sinn eines Gesprächs mit Verschwörungstheoretikern – oder AfD-Anhängern. Das ist nicht das letzte Mal, dass Söder die Partei angreift. Voller Erinnerungen an den Beginn der Pandemie lobt er die damalige Zusammenarbeit im bayerischen Landtag. Selbst die Opposition habe mit großartigen Vorschlägen mitgearbeitet – abgesehen von der AfD. Die AfD habe von Beginn an jede Maßnahme eingefordert, es habe ihr damit nicht schnell genug gehen können – nur um hinterher zu behaupten, das sei alles schlimm und die Kanzlerin sei an allem Schuld. „Bei einigen hat man also eine schnellere Rückkehr zur Normalität, als man es je gewünscht hätte“, bewertet Söder diese Beobachtung.

Nach einer Runde mit mehreren Journalisten und mit dem Rostocker Oberbürgermeister kommt dann quasi die Gegenseite zu Söders Spitzen ins TV-Studio. Den Bundesvorsitzenden der AfD, Jörg Meuthen, grillt Maischberger zur Annulierung der Parteimitgliedschaft von Andreas Kalbitz, der zusammen mit Björn Höcke als Kopf des so genannten „Flügels“ wegen erwiesener extremistischer Bestrebungen vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Maischberger will wissen, was Meuthen an Kalbitz stört: Dass jener einen rechtsextremen Hintergrund hat oder diesen bei der Parteiaufnahme verschwieg. „Beides“, sagt der AfD-Chef. Dass er nichts geahnt habe, kann er allerdings nicht glaubhaft vermitteln, erst recht nicht angesichts von Maischbergers Beispielen mit jüngeren Auftritten und Äußerungen von Kalbitz.

Auch andere AfD-Parteimitglieder lassen es an diskussionswürdigen Äußerungen nicht mangeln. So lässt Maischberger etwa eine Veröffentlichung der Jungen AfD einblenden, die dazu aufruft, sich die Namen derjenigen zu merken, die für Kalbitz‘ Rauswurf gestimmt haben. Daran stört Meuthen nicht etwa der drohende Ton oder die mangelnde Kameradschaftlichkeit, sondern lediglich das Wort „Staatsauftrag“.

Vom AfD-Bundestagsabgeordneten Hansjörg Müller verbreitete Verschwörungsmythen bezeichnet Meuthen als „völligen Stuss“ und tut den Parteikollegen als Einzelfall ab. Doch Maischberger zitiert weitere Mitglieder mit ähnlichen Äußerungen in Bezug auf Covid-19, und Meuthen gerät mit seiner Strategie ins Schwimmen – und auch der Anschein von Einheit in der AfD geht baden.

Als Maischberger danach fragt, wieso denn nun der ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtete Björn Höcke in der Partei bleibe, tut Meuthen ihn zunächst ab: „Höcke ist nur ein Landespolitiker.“ Und im Gegensatz zu Höcke habe Meuthen selbst am Programm der Partei aktiv mitgearbeitet.