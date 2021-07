Mit Pinar Atalay und Jan Hofer : RTL greift die „Tagesthemen“ mit neuer News-Sendung an

Köln RTL will den „Tagesthemen“ mit einer neuen Nachrichtensendung um 22.15 Uhr Konkurrenz machen. Die langjährigen ARD-Gesichter Pinar Atalay und Jan Hofer sollen „RTL Direkt“ ab Mitte August moderieren.

Das Format „RTL Direkt“ soll am 16. August an den Start gehen, wie der Sender aus Köln am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte das Branchenportal „dwdl.de“ berichtet. RTL hatte kürzlich eine Strategie für einen tiefgreifenden Umbau seines Programms vorgestellt. Der Sender will familienfreundlicher, positiver und newslastiger werden.