8000. Folge der Erfolgsserie Warum ich kein GZSZ mehr gucke

So ging es also dahin. Ich verfolge mit einem Auge noch immer, was am Set in Potsdam-Babelsberg passiert und eine Nachricht, mein liebes GZSZ und meine liebe UFA-Produktion, werde ich euch nicht verzeihen: Dass ihr Tuner aus der Serie geschrieben habt, hat mich wirklich entsetzt. Seine Geschichte sei auserzählt, las ich. Ich hielt diese Entscheidung für falsch. Tuner war das Aushängeschild der Serie, eben dieser Kumpel, den man braucht, der immer für einen da ist und immer Rat weiß. Was haben wir für Höhen und Tiefen mit Tuner erlebt und er ist jetzt nicht mehr Bestandteil. Schade drum.