Youtube-Format Die Nominierten der dritten „7 vs. Wild“-Staffel

Außerdem wurden von Meinecke nominiert:

Survival Lilly und Vanessa Blank

Naturensöhne Gerrit und Andy

Allerdings hat Survival Lilly eine Teilnahme an dem Format bereits ausgeschlossen, wie sie auf ihrem Youtube-Kanal verkündet hat. Dort berichtet sie, dass es ihr aufgrund ihres Vertrags mit dem Discovery Channel untersagt sei, an anderen Survival-Formaten teilzunehmen. Zudem habe sie gesundheitliche Probleme, seitdem sie bei dem TV-Format „Naked and Afraid“ in New Mexico eisigen Temperaturen ausgesetzt war.