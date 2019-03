54. Goldene Kamera: Stehende Ovationen für Greta Thunberg

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat bei der Goldenen Kamera einen flammenden Appell für die Rettung des Weltklimas gehalten. Sie erhielt einen Sonderpreis. Wer noch gewonnen hat.

„Wir stehen jetzt an einem Scheideweg unserer Geschichte“, sagte die 16-Jährige am Samstagabend in Berlin. Sie rief Prominente auf, ihre Stimme zu erheben, da sie Einfluss auf Milliarden Menschen weltweit hätten.

Über die Verleihung mehrerer Preise entschied eine Jury, zu der auch die Schauspieler Nadja Uhl und Richy Müller („Tatort“) gehörten. Geehrt wurde zum Beispiel die Schauspielerin Anna Schudt. Die 45-Jährige bekam eine Goldene Kamera als beste Darstellerin für ihre Rolle im ZDF-Film „Aufbruch in die Freiheit“. Das Familiendrama über die Lage von Frauen in den 1970ern wurde auch als bester Fernsehfilm prämiert. „Ich bin so stolz auf diesen Film“, sagte Schudt. Und fügte hinzu: „Das nächste Mal spiele ich wirklich was Lustiges, Papi.“