Wer, wie, was? 50 Jahre Sesamstraße – das große ABC

Schlemihl: Der "Schlemihl" bezeichnet in der ostjüdischen Kultur den sprichwörtlichen Pechvogel. In der Sesamstraße ist Schlemihl (orig.: "Lefty") die Figur des windigen Händlers, der Buchstaben und Zahlen an den Mann zu bringen versucht oder Ernie einen leeren Pappkarton andrehen will - für den Fall, dass es mal Himbeerdrops regnet.