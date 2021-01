„Die Sendung mit der Maus“ : Beinahe wäre aus der Maus ein Nilpferd geworden

felt/Köln Die Maus ist heutzutage ein Superstar im Kinderfernsehen. Aber am Anfang gab es durchaus gewichtige Kontrahenten um den Job beim Fernsehen. Das hat Mit-Erfinder Armin Maiwald nun verraten.

Im Rückblick kann man sagen, dass die Macher damals eine kluge Entscheidung trafen. Die Maus gehört heute zu den berühmtesten Kinderfiguren überhaupt, mittlerweile gibt es zum Beispiel auch ein Maus-Programm zum Hören und eine App. „Als wir angefangen haben, hat noch kein Mensch daran zu denken gewagt, dass das jemals so eine langlaufende Sendung werden würde“, sagte Maiwald. Auch der Titel sei damals „veritabel auf dem Flur“ entstanden. Auslöser seien erste Reaktionen per Post gewesen. Der damalige Redakteur Gert K. Müntefering habe dann gesagt: „Es ist ganz einfach: Alle reden von der Maus. Wir nennen das einfach "Die Sendung mit der Maus"“.

Die „Lach- und Sachgeschichten“ hatten ihre Fernsehpremiere einst am 7. März 1971. Der WDR feiert das Jubiläum in diesem Jahr mit zahlreichen Sonderaktionen. Am 7. März - also genau 50 Jahre nach den ersten „Lach- und Sachgeschichten“ im Fernsehen - zeigen das Erste und der Kinderkanal (KiKa) „Die Geburtstagssendung mit der Maus“ unter dem Motto „Hallo Zukunft“. Die Macher hinter der Maus wollen herausfinden, was es in den kommenden 50 Jahren zu erleben gibt. Themen-Ideen zur Welt von morgen hätten Kinder eingeschickt.