Jubiläums-Show ZDF lässt 50 Jahre Roland Kaiser feiern

„Santa Maria“, „Joana“, „Dich zu lieben“: Es geht um Schlagerkönig Roland Kaiser. Der Sänger feiert in diesem Jahr sein 50. Bühnenjubiläum und das ZDF schenkt ihm eine große Show zur besten Sendezeit. Ausgestrahlt wird die Ende 2023 in Offenburg aufgezeichnete Jubiläumsshow an diesem Samstag (24.2., 20.15 Uhr). Präsentiert wird sie von Giovanni Zarrella (45), der gemeinsam mit Roland Kaiser (71) auf dessen außergewöhnliche Karriere schaut.