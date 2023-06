25 Jahre „Sex and the City“ Stars bedanken sich bei ihren Fans

Die Nachricht dürfte Fans überraschen, da Cattrall sich zuvor deutlich dazu geäußert hatte, dass sie keine Rückkehr zu ihrer „Sex and the City“-Rolle plane. Auch Sarah Jessica Parker hatte in einem Interview gesagt, dass sie lieber weiter ohne Cattrall drehen wolle. Die zweite Staffel zu „And Just Like That...“ soll im Juni anlaufen. In Deutschland ist „And Just Like That...“ auf Sky zu sehen.