25 Jahre Kölner „Tatort“ : Ein Jubiläum, aber noch lange nicht dienstmüde

Köln Die Kölner Kommissare Ballauf und Schenk sind im Oktober seit 25 Jahren im Kriminal-Dauer-Dienst der „Tatort“-Gemeinde. Zum Jubiläum gibt es die insgesamt 85. Folge. Wir haben Fakten und Kurioses aus der langen Zeit zusammengetragen.

Die Hauptkommissare Max Ballauf und Freddy Schenk werden zu einem Kanal am Stadtrand gerufen. Eine 19-jährige Drogenabhängige ist ermordet worden. Schnell stellt sich heraus, dass das Opfer Lara Krohn für ihre Sucht auf den Straßenstrich ging. Ihre beste Freundin, die gleichaltrige Kim, vermutet, dass Lara von einem Freier getötet wurde. Aufgrund der vielen in Frage kommenden Täter sind die Kommissare stark von der Laborauswertung dieser Spuren abhängig. Aber ausgerechnet in dieser Situation, in der sie dringend auf die Hilfe ihrer Kollegin Natalie Förster von der Kriminaltechnik angewiesen sind, ist die nicht richtig bei der Sache. Natalie wirkt plötzlich fahrig und scheint Ermittlungsergebnisse zu verschleppen. Sie beginnt auf eigene Faust, eine Spur zu verfolgen.

Mit „„Spur des Blutes“ begeht der WDR am 23. Oktober das Jubiläum von 25 Jahre Köln-„Tatort“ mit Ballauf und Schenk. Am 5. Oktober 1997 gingen die Schauspieler Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär gemeinsam als neues Team an den Start. Damit sind sie hinter den Münchnern Batic/Leitmayr das dienstälteste Duo am Sonntagabend. „Willkommen in Köln“ hieß die damalige Folge, „Spur des Blutes“, der dritte Film in diesem Jahr, ist der 85. insgesamt.